Суд в Москве арестовал счета журналиста Ильи Варламова*

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу*», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года в отношении проживающего за границей блогера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). Варламов* неоднократно привлекался к административной ответственности, но продолжал распространять в интернете информацию без соответствующей маркировки.

*внесен Минюстиции в реестр иноагентов на территории РФ