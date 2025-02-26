Суд в Москве арестовал счета журналиста Ильи Варламова*
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Мещанский районный суд Москвы наложил арест на банковские счета известного журналиста и блогера Ильи Варламова*, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу*», — говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года в отношении проживающего за границей блогера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). Варламов* неоднократно привлекался к административной ответственности, но продолжал распространять в интернете информацию без соответствующей маркировки.
*внесен Минюстиции в реестр иноагентов на территории РФ