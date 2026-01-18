сегодня в 12:39

На резервной ЛЭП ЗАЭС начались критически важные ремонтные работы

Стартовали восстановительные работы на резервной линии электропередач «Ферросплавная-1», предназначенной для обеспечения электроэнергией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РИА Новости .

По словам Гросси, в рамках согласованного перемирия, при содействии МАГАТЭ, начаты крайне важные ремонтные мероприятия на резервной высоковольтной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1», соединяющей ЗАЭС с энергетической системой Украины.

Сообщается, что ремонт осуществляет украинская бригада, а команда МАГАТЭ присутствует на площадке, осуществляя мониторинг ремонтного процесса.

Ранее сообщалось, что радиационный фон остался в норме после отключения «Ферросплавная-1».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.