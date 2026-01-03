Радиационный фон на ЗАЭС после отключения «Ферросплавной-1» не нарушен

Линия электропередачи «Ферросплавная-1» отключилась из-за срабатывания системы защиты на Запорожской АЭС. При этом никаких нарушений в работе объекта не зафиксировано, говорится в официальном Telegram-канале ЗАЭС .

Для обеспечения работы собственного оборудования атомная станция переключилась на линию «Днепровская» напряжением 750 киловольт. Никаких нарушений требований безопасности не выявлено. Сотрудники станции находятся в готовности действовать в случае необходимости.

Стоит отметить, что на данный момент все энергоблоки Запорожской атомной электростанции не работают и переведены в режим «холодного останова». Техническое обслуживание оборудования ведется по установленным правилам под строгим наблюдением за радиационной обстановкой.

Уровень радиации на территории АЭС и в окрестностях остается стабильным, соответствует показателям при штатной работе реакторов и не выходит за пределы естественного природного фона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.