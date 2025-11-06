сегодня в 14:28

На рэпера ICEGERGERT завели дело за лозунг «Жизнь ворам!»* на концерте

Административное дело возбудили против рэп-исполнителя Георгия Гергерта, известного под сценическим псевдонимом ICEGERGERT, за лозунг «Жизнь ворам!»* на концерте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что 26 октября рэпер публично произнес экстремистский лозунг «Жизнь ворам!»* во время концерта в Москве. Согласно выводам лингвистического исследования, в лозунге содержатся признаки пропаганды криминальной субкультуры «А.У.Е.»*.

В отношении музыканта возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организаций). Гергерт признал вину в совершении правонарушения.

Материалы дела направлены в суд. Прокуратура держит на контроле их рассмотрение. Рэперу грозит до 15 суток ареста.

*Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

