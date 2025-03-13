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На производстве в Пушкине детям показали, как создаются глазированные сырки

Увидеть как на конвейере появляется любимое лакомство детства миллионов жителей страны — зрелище желанное и интригующее. Счастливая возможность заглянуть в закулисье процесса изготовления глазированных сырков выпала детям и взрослым — получателям услуг социального центра «Пушкинский». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В сопровождении специалистов по реабилитационной работе Марии Ляпиной и Ксении Егоровой экскурсанты посетили Музей истории молока и глазированного сырка компании «РОСАГРОЭКСПОРТ», расположенной в округе Пушкинский.

В процессе экскурсии по музею посетители узнали, как создавали молочные заводы в России. А на производстве увидели, как глазируется творожная смесь. Особое впечатление на детей произвела дегустация и мастер-класс, на котором и дети и взрослые учились упаковывать молочные продукты.

«Яркие моменты надолго останутся в памяти. Благодарим организаторов за доброту и внимание!» — прокомментировали участники вкусный и познавательный праздник знакомства с миром молочных продуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.