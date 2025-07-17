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На портале госуслуг Подмосковья запустили сервис по вывозу строительных отходов

Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области реализовало запуск нового сервиса по вывозу строительных отходов на региональном портале государственных и муниципальных услуг. У жителей Подмосковья появилась еще одна удобная возможность заказать вывоз строительного мусора онлайн, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Мы нацелены на максимальное упрощение и обеспечение доступности процесса вывоза строительного мусора для жителей Подмосковья. Легальный вывоз строительных отходов — залог чистоты наших городов и бережного отношения к природе», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В настоящее время на территории Московской области функционируют четыре удобных сервиса для организации легального вывоза строительных отходов: Региональный портал государственных и муниципальных услуг, мобильное приложение «Добродел», горячая линия “122#7” и портал стройотходы.рф.

Для получения услуги через региональный портал государственных и муниципальных услуг необходимо указать адрес вывоза, объем отходов и контактные данные. Далее оператор транспортной организации связывается с заявителем для согласования сроков, стоимости и уточнения деталей. После подтверждения заявки транспортная компания осуществит вывоз строительных отходов в согласованное время.

Вывоз осуществляется на платной основе по согласованию с транспортной организацией. Перевозчики, предоставляющие услуги, обеспечивают доставку строительных отходов на объекты переработки.

Сервис предназначен для организации вывоза строительных смесей, кровельных материалов, пиломатериалов, оконных рам, строительных блоков, кирпича, боя бетона, керамической и иной плитки.

С перечнем лицензированных перевозчиков, обладающих действующей лицензией и являющихся участниками ИС «Электронный талон», можно ознакомиться на сайте стройотходы.рф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.

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