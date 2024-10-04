На похоронах Вячеслава Добрынина появился его внебрачный сын

На похоронах композитора Вячеслава Добрынина появился внебрачный сын артиста Альберт Штефан, который приехал на Троекуровское кладбище одним из последних, сообщает MK.ru .

Он старался не привлекать к себе внимания и не отвечал на вопросы журналистов.

По пути в траурный зал Альберт Штефан не сказал ни слова. С родственниками по отцу также не общался.

На церемонии прощания присутствовали композитор Игорь Матвиенко, певец Аркадий Укупник и поэт Юрий Антонов. Близкий друг Добрынина Михаил Шуфутинский не смог присутствовать на церемонии прощания из-за того, что проходит лечение в Ессентуках.

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни. Он умер в больнице, куда его доставили с инсультом.