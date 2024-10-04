На похоронах Вячеслава Добрынина появился его внебрачный сын
На похоронах композитора Вячеслава Добрынина появился внебрачный сын артиста Альберт Штефан, который приехал на Троекуровское кладбище одним из последних, сообщает MK.ru.
Он старался не привлекать к себе внимания и не отвечал на вопросы журналистов.
По пути в траурный зал Альберт Штефан не сказал ни слова. С родственниками по отцу также не общался.
На церемонии прощания присутствовали композитор Игорь Матвиенко, певец Аркадий Укупник и поэт Юрий Антонов. Близкий друг Добрынина Михаил Шуфутинский не смог присутствовать на церемонии прощания из-за того, что проходит лечение в Ессентуках.
Вячеслав Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни. Он умер в больнице, куда его доставили с инсультом.