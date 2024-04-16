На отдых в Керчь приехали 100 детей-спортсменов из Белгорода

В Керчь приехала сотня юных спортсменов из Белгорода. В городе, расположенном на побережье Керченского пролива, ребята будут отдыхать три недели, сообщает «Крым 24» .

На вокзале белгородских детей встречали сотрудники администрации Керчи и представители МЧС. Юные белгородцы отправятся в оздоровительные и гостиничные комплексы крымского города, где проведут 21 день.

Детей ждут культурно-развлекательная программа и ежедневные занятия спортом.

Ранее группа белгородских детей посетила Московскую область. Юные белгородцы также побывали в крупнейшем экспозиционном музейном комплексе ВДНХ, Московском океанариуме и выставочном павильоне № 75.