Белгородские дети, прибывшие в Подмосковье, посетили с экскурсией ВДНХ

Первая группа подростков из Белгородской области, прибывших в Подмосковье, в субботу посетила крупнейший экспозиционный музейный комплекс ВДНХ. Ребята побывали в Московском океанариуме и выставочном павильоне № 75. На территории лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» вторая группа детей приняла участие в художественном мастер-классе по живописи, сообщили РИАМО организаторы благотворительного проекта «Синергия добра».

В конце марта в лагерь «Имени 28 Героев Панфиловцев» под Волоколамском приехал 81 ребенок из Белгородской области. Дети размещены в отдельном корпусе вместе с вожатыми на этаже. Мальчики и девочки проживают отдельно. В комнатах лагеря находятся две-три кровати и санузлы. По словам организаторов, первые дни в лагере дети проходили адаптацию и привыкали к новой обстановке.

В воскресенье группы детей поменяются местами: одни поедут на экскурсию, а другие будут заниматься в лагере.

Особое внимание детей привлек стенд Белгородской области, потому что это их родина, сказала куратор вип экскурсий АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ Мария Скрипина.

Она отметила, что на экскурсию по Москве дети приехали с совершенно разными характерами, но под грамотным руководством вожатых десятилетние гости столицы вели себя хорошо и выдержали насыщенную программу, которую им приготовили.

«Эти дети немного более тревожные. В период адаптации это было заметно. Они более насторожены к посторонним звукам, смотрят часто на небо, ожидая каких-то неприятностей. Сейчас тревожность у них снижена, они адаптировались, и у них все хорошо», — отметила педагог-психолог Анна Сидоренко

Детям провели на ВДНХ экскурсию по всем 89 стендам международной выставки-форума «Россия». Гид Оксана Кузина отметила, что дети очень активные и любознательные.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

«Пара ребят, которые были в других регионах, активно об этом говорили, когда мы подходили к тому или иному стенду. Например, дети были в Карелии, в Хабаровском крае — приятно, что они заинтересованы в познании нашей страны, это видно. Россия такая большая, она не может не привлекать. Когда мы зашли на территорию Белгородской области, они прекрасно ее видят и о ней знают. Например, им известно, что мел добывается в регионе, что каждый школьник держит в руках мел, который родом из Белогорья», — сказала она.

Гид Вера Бирская обратила внимание, что эти подростки сосредоточенные, но при этом любознательные, как и все дети.

«Им хотелось еще больше увидеть на выставке, они могли бы и на целый день здесь зависнуть. Дети запустили ракету, они же сейчас все хотят заниматься IT-технологиями, если раньше мечта детей была стать юристом или экономистом, то сейчас подросткам интересны IT-технологии, разные панели. Они даже слушая экскурсию что-то нажимали, чем-то старались управлять», — отметила Бирская.

По словам организаторов, подростки еще обязательно попутешествуют. В Подмосковье дети были уже в местном театре «На валу», гуляли по Волоколамску, а также были в музее Героев-панфиловцев в деревне Нелидово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что детей и родителей из Белгородской области, которые приехали в Подмосковье, обеспечат всем необходимым.

Глава региона отметил, что в регион приехали почти 400 родителей и детей, поскольку в Белгороде небезопасно и продолжаются атаки ВСУ на жилые районы.