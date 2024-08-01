На Москву обрушатся дожди и грозы 1 августа

Синоптики Росгидромета прогнозируют, что в период с 12 часов 30 мин до 23 часов 1 августа на Москву обрушится кратковременный дождь, местами ливень, также ожидается гроза, сообщает ГУ МЧС России по столице.

При непогоде ветер может усилиться до 15 метров в секунду.

Жителям и гостям Москвы порекомендовали быть внимательными при нахождении на улице во время опасных погодных условий. Им посоветовали избегать неустойчивых конструкций, не укрываться и не парковаться под деревьями. Автолюбителям напомнили об избегании опасных маневров.

Обратиться за помощью при необходимости можно по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Несмотря на непогоду, температура воздуха в Московском регионе в первый день августа будет колебаться от 20 до 22 градусов тепла.