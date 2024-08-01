В первый день августа Московский регион накроют дожди и гроза

Жителей Московского региона в первый день августа ждет непогода, хоть в целом и будет тепло, сообщает Гидрометцентр России .

Днем в столице и области будет облачно с прояснениями. Температура будет колебаться от 20 до 22 градусов тепла.

Ожидается кратковременный дождь. В некоторых районах будет гроза.

Ветер будет дуть западный, от 6 до 11 метров в секунду. Во время грозы его скорость может быть больше — до 15 метров в секунду.

Как уточняется на сайте «Метеовести», в России продолжает бушевать циклон «Кирсти». Из-за него во многих частях страны появляются бури и идут ливни.