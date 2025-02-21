На маркетплейсах в России обнаружили товары с символикой ВСУ

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Военкор Безсонов: на маркетплейсах в РФ продают одежду с символикой ВС Украины

На ряде маркетплейсов в РФ можно найти одежду, на которую нанесены символы украинских вооруженных формирований. Покупателям предлагают приобрести вещи с логотипами некоторых силовых ведомств противника, например, ССО и ГУР, сообщает kp.ru со ссылкой на заявление военкора Даниила Безсонова.

У некоторых продавцов можно приобрести комплект из шорт и футболки. На них нанесена фраза на английском языке: «Украинская армия».

Через 50 минут после публикации материала Безсонов сообщил, что неоднозначные товары обнаружила команда маркетплейсов. Позиции удалили с сайтов.

Ранее в Москве спасли львенка. Его хотели продать на маркетплейсе за 260 тыс. рублей.