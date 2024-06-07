На Лебединое озеро в Астрахани спустили островок, чтобы на нем загорали черепахи

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В Астрахани на озеро спустили деревянный островок для загара черепах

В Астрахани в Лебединое озеро спустили искусственное бревно, на котором была фигура черепахи. Теперь на декорированном островке смогут греться и загорать уже настоящие черепахи, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу астраханской администрации.

Установкой габаритного бревна в озере занимались представители МБУ «Зеленый город». Для этого на воду спускали лодку с двумя работниками.

«Сотрудники МБУ „Зеленый город“ спустили на воду декорированный плавающий островок, на котором смогут с удовольствием загорать местные черепахи», — отметили власти Астрахани в Telegram-канале.

Ранее на пляжах Турции появились краснокнижные черепахи. Из-за «визита» редких морских обитателей туристам даже запретили купаться в ряде мест.