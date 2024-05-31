В Турции туристам запретили купаться из-за краснокнижных черепах

Биолог, доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко объяснил, что ночные купания с морскими обитателями могут негативно сказаться на экосистеме. По его словам, именно из-за этого на ряде курортов Турции туристам запретили плавать ночью в местах, где водятся краснокнижные черепахи, сообщает RuNews24 .

Онистратенко отметил, что шум, свет и перемещения людей на критически важных участках мешают животным размножаться. Помимо этого, ухудшается и само качество среды обитания.

«Все это негативно сказывается на растениях в период цветения, плодоношения или прорастания, крупных и мелких животных во время размножения и выращивания потомства», — указал биолог.

Доцент добавил, что в таких ситуациях многие страны даже ограничивают тот или иной вид человеческой деятельности на конкретный период.