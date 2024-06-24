На «Кухню на районе» завели дело о нарушении санитарных норм
Фото - © Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
Компания-поставщик «Кухня на районе» обвиняется в нарушении санитарных норм, на нее завели дело, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Люблинский суд Москвы принял протокол о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в отношении ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» («Кухня на районе»).
Компании грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Ранее гендиректора компании Антона Лозина и руководителя отдела качества Елену Машкову отправили под домашний арест по делу о массовом отравлении салатом «Лобио», в котором содержался ботулотоксин.
Всего в этом деле 4 фигуранта, включая Лозина, Машкову, мигранта-повара компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карима Норматова и фактического руководителя этой же компании Владимира Шина.