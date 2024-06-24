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сегодня в 19:22

На «Кухню на районе» завели дело о нарушении санитарных норм

Компания-поставщик «Кухня на районе» обвиняется в нарушении санитарных норм, на нее завели дело, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Люблинский суд Москвы принял протокол о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в отношении ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» («Кухня на районе»).

Компании грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее гендиректора компании Антона Лозина и руководителя отдела качества Елену Машкову отправили под домашний арест по делу о массовом отравлении салатом «Лобио», в котором содержался ботулотоксин.

Всего в этом деле 4 фигуранта, включая Лозина, Машкову, мигранта-повара компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карима Норматова и фактического руководителя этой же компании Владимира Шина.