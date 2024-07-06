На Крите археологи нашли ритуальный комплекс, напоминающий лабиринт Минотавра

Необычные руины были найдены геодезистами во время строительства радиолокационной станции для нового аэропорта близ Кастелли. На место прибыли археологи, а строительные работы были приостановлены.

В ходе исследований выяснилось, что под землей находился архитектурный комплекс площадью 1,8 тыс. кв. м., похожий на огромное автомобильное колесо. В сооружении было 8 коридоров высотой около 170 сантиметров, которые соединяли большое количество комнат.

По мнению ученых, лабиринт, датированный 2000–1700 годами до нашей эры, мог быть место обитания Минотавра. При этом археологи отметили, что данное сооружение имеет лишь сходство лабиринтом из греческих мифов.

Специалисты предположили, что лабиринт может быть расположен под дворцом Миноса в древнем городе Кноссе в 30 километрах от обнаруженного ритуального комплекса.

Ранее археологи нашли в мавзолее императора Шихуанди 16-тонный саркофаг с сокровищами. Он мог принадлежать легендарному сыну первого императора Китая.