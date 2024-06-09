Археологи нашли гробницу сына первого императора Китая

Археологи обнаружили в мавзолее императора Шихуанди 16-тонный саркофаг с сокровищами. По предварительным данным, саркофаг мог принадлежать легендарному сыну первого императора Китая, сообщает «Лента.ру».

По данным Arkeonews, Цинь Шихуанди возвел 6 тыс. статуй воинов в натуральную величину. Они находятся в крупнейшем в мире мавзолее, площадь которого составляет 56 кв. м. Здесь же нашли огромный дворец размером с четверть Запретного города в Пекине.

Саркофаг, который мог принадлежать сыну Шихуанди, принцу Гао, заметили на глубине 16 метров. Археологи изучили записи древнего китайского историка Сыма Цяня, согласно которым, Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробный мир.

В саркофаге также обнаружили оружие, броню, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор посуды и 6 тыс. бронзовых монет.

Не исключается и версия, что саркофагом владел кто-то из высокопоставленных дворян или полководцев.