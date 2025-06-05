На конференции «ЦИПР-2025» обсудили, как алгоритмы заменяют человека в медиа

В Нижнем Новгороде началась крупнейшая отраслевая конференция «ЦИПР-2025» на тему цифровой трансформации экономики. Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов выступил на пленарном заседании «Роботы в эфире. Как технологии меняют медиа».

Как отметил эксперт, медиахолдинги уже столкнулись с новыми платформами, которые с помощью ИИ невероятно быстро могут перерабатывать информацию, новости и монетизировать чужой контент. Сейчас ведется борьба с алгоритмами, которые переписывают новости за минуту, зарабатывают трафик и деньги.

При этом специалист заявил, что языковые модели обучаются на статьях медиакомпаний, но не смогут компенсировать их труд. Холдинги должны защищать свой контент, так как многие материалы, например, спецпроекты, лонгриды, создаются уникальными людьми и собираются по крупицам.

Также, по мнению Иксанова, аудитории в целом все равно читают ли они тексты СМИ или алгоритмов, для них главное получить ответ на нужный вопрос, из-за чего существует вероятность того, что бренды медиа могут стать ненужными. Однако ИИ может автоматизировать рутинные задачи, освободив места для более креативных профессий, например, промо-режиссеров. Более того, алгоритм может помочь в выявлении необычных новостей.

«Люди переживают, что будут исчезать рабочие места, а мне кажется, что это наоборот шанс как для творческих специалистов, так и для мастеров монотонного труда — они, во-первых, смогут применять свои навыки в полезных задачах, а во-вторых, получат помощника в формате нейросети», — добавил эксперт.

Таким образом, Иксанов уверен, что человечество входит в новую эпоху и важно научиться использовать ИИ-технологии в верном направлении.