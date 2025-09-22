сегодня в 19:03

На комика Максима Галкина* подали в суд за неуплату ЖКХ за замок в Подмосковье

В производстве Черемушкинского райсуда столицы находится гражданское дело по иску АО «Мосэнергосбыт» к Максиму Галкину*, оно касается взыскания задолженности за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба московских судов.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.

Как пишет SHOT, Галкин* должен свыше 500 тыс. рублей московским коммунальщикам за свет в замке в подмосковной деревне Грязь в Одинцовском округе.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* смогли сэкономить 180 млн рублей, так как не платили налоги за замок в подмосковной деревне Грязь площадью 1,8 тыс. кв. м.

