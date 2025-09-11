Сэкономили 180 млн налогов: Пугачева и Галкин* не регистрировали замок в Грязи

Пугачева и Галкин* не регистрировали замок в Грязи и сэкономили 180 млн налогов

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* смогли сэкономить 180 млн рублей, так как не платили налоги за замок в подмосковной деревне Грязь площадью 1,8 тыс. кв. м, сообщает SHOT .

Сейчас в нем планируют сделать платный «Музей любви». Но по документам замка не существует.

Супругам официально принадлежит только земельный участок площадью 12 тыс. кв. м. В кадастровых документах дома нет. За участок Пугачева и Галкин* платили налогов около 170 тыс. рублей. За зарегистрированный дом кадастровой стоимостью 600 млн рублей им также пришлось бы отдавать каждый год по 2%, то есть 12 млн рублей. Получается, что за 15 лет после завершения строительства они сэкономили 180 млн рублей.

После отъезда семьи из России замок начал разваливаться на глазах. На стенах дома появился огромный слой плесени, все покрывается ржавчиной и приходит в упадок. Пугачева мечтает создать там платный «Музей любви». Она надеется, что ее дети Лиза и Гарри смогут реализовать данный проект.

*Признан в РФ иностранным агентом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.