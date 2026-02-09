сегодня в 03:58

На Камчатке за неделю зафиксировали 31 афтершок

За прошедшую неделю на Камчатке произошел 31 афтершок, в том числе четыре ощущаемых, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Зарегистрирован 31 афтершок, 4 из них ощущались в населенных пунктах», — говорится в сообщении.

В частности, в поселках Ключи и Усть-Камчатск подземные толчки ощущались силой до 3 баллов.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выкинул пепел на высоту 11,6 километров. Это произошло 8 февраля в 14:08 по местному времени (05:08 по московскому).

