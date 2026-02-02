На Камчатке спасли двух собак, унесенных в море на льдине

Спасатели Камчатки пришли на выручку собакам, застрявшим на льдине и оказавшимся в море, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

О ЧП рассказали очевидцы. Люди отметили, что второй день далеко от берега на льдине в районе бухты Раковой находятся две собаки. Сами животные добраться до суши не смогли, поэтому неравнодушные жители приняли решение обратиться к спасателям.

На помощь собакам отправилась дежурная смена. Животные были в 250 м от берега, а на поверхности бухты была шуга (промежуточное состояние между льдом и водой).

Спасатели обратились за помощью к мимо проходящему военному буксиру, чтобы добраться до попавших в беду собак.

Подойдя как можно ближе к животным, спасатель в гидрокостюме спустился на льдину и с помощью веревки поднял их на борт. Собак обогрели, накормили и после прибытия на берег отпустили. Помощь ветеринара им не потребовалась.

