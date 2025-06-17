На юге Москвы за день выпало 33% осадков от июньской нормы

В течение всего дня 17 июня на юге Москвы выпало самое большое количество осадков. Уровень дождевой воды достиг 33% от месячной нормы, об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«За прошедший день в столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, в осадкомеры попал всего 1 мм дождя. На метеостанции Балчуг отмечены лишь следы осадков. А вот на юге столицы, в Бутово, выпало 25 мм дождя, что составляет треть (33%) от нормы июня», — написал синоптик.

Также дожди в Подмосковье выпали очень по-разному. На востоке области почти совсем не было осадков, а вот на западе местами шли сильные дожди.

В Можайске метеостанции зафиксировали выпадение 15 мм осадков, а в Михнево выпало целых 29 мм — это больше трети месячной нормы (38%).

Ранее Леус предупредил жителей Москвы и гостей российской столицы о том, что 19 июня в городе заметно похолодает.