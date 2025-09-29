На Ямале провели уроки по цивилизованной охоте
Школьники Волхованского округа на Ямале посетили серию уроков о работе охотоведов. Занятия организовали специалисты службы по охране биоресурсов региона, сообщает «Север-Пресс».
«Основная цель этих уроков — познакомить молодое поколение с важной отраслью и, возможно, вдохновить на выбор будущей профессии. За активное участие волновахские школьники получили сладкие угощения с Севера и брендированные футболки с символикой Ямала», — рассказали журналисты.
Учащиеся младших классов познакомились с неповторимой природой Ямальского края, особенностями работы ведомства, занимающегося защитой биоресурсов, и приняли участие в тематической игре о лесных жителях.
Для старших школьников организовали профориентационное занятие с обсуждением деятельности специалистов охотничьего хозяйства, предоставили сведения об учебных заведениях, готовящих кадры по данной специальности.
