На Ямале провели уроки по цивилизованной охоте

сегодня в 18:52

В Волхованском округе ЯНАО детям рассказали о работе охотников

Школьники Волхованского округа на Ямале посетили серию уроков о работе охотоведов. Занятия организовали специалисты службы по охране биоресурсов региона, сообщает «Север-Пресс» .

«‎Основная цель этих уроков — познакомить молодое поколение с важной отраслью и, возможно, вдохновить на выбор будущей профессии. За активное участие волновахские школьники получили сладкие угощения с Севера и брендированные футболки с символикой Ямала», — рассказали журналисты.

Учащиеся младших классов познакомились с неповторимой природой Ямальского края, особенностями работы ведомства, занимающегося защитой биоресурсов, и приняли участие в тематической игре о лесных жителях.

Для старших школьников организовали профориентационное занятие с обсуждением деятельности специалистов охотничьего хозяйства, предоставили сведения об учебных заведениях, готовящих кадры по данной специальности.

