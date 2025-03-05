На «Госуслуги» могут добавить самозапрет на регистрацию сим-карт

На «Госуслуги» в будущем предлагается добавить сервис по самозапрету на регистрацию сим-карт. Это нужно для дополнительной защиты от аферистов, заявил заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, сообщает ТАСС .

«Чтобы если мошенники добудут персональные данные, не было возможности оформить номер телефона и использовать его», — сказал заместитель председателя правительства России.

Нередко бывает так, что мошеннические действия совершают с украденного номера мобильного. Также в России может появиться самозапрет на получение звонков из-за границы, отметил Григоренко.

Ранее сообщалось, что аферисты обходят наложенные ограничения на взятие кредитов, выдавая себя за работников «Госуслуг».