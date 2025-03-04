Аферисты обходят самозапрет на кредиты, выдавая себя за работников «Госуслуг»

В марте аферисты будут стараться обойти механизм самозапрета на кредиты, займы и обмануть человека, прибегая к методам социальной инженерии. Один из способов, к которому они наверняка прибегнут, — будут притворяться «работниками «Госуслуг»» и «помогать» в введении ограничений, рассказала РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Закон, который дал возможность жителям РФ установить самозапрет на кредиты и займы, заработал с 1 марта. Благодаря ему, как ожидается, снизится количество мошеннических преступлений в отношении россиян.

Пожарская уверена, что в марте аферисты по телефону будут связываться с жертвами и представляться «работниками «Госуслуг»». Затем станут предлагать подключить самозапрет или обманывать, что жертве нужно как можно скорее погасить обязательства и ввести самоограничения.

Так или иначе все мошеннические схемы будут сводиться к тому, что аферисты попытаются получить код от личного кабинета на «Госуслугах». Подобные манипуляции мошенники будут использовать не только для воровства профиля, но еще и создания социальной напряженности в России.

Другие эксперты считают, что жертв будут обманывать и убеждать снять самозапрет, а потом вынуждать оформить кредиты. Однако, как ожидается, количество преступлений со стороны мошенников должно снизиться.

Ранее сообщалось, что ввести самозапрет на кредиты, займы можно как на «Госуслугах», так и в МФЦ. Ограничения устанавливают бесплатно.