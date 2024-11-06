На «Госуслугах» внедрят оформление налогового вычета в 2025 году

На портале «Госуслуги» появится возможность оформить налоговый вычет. Функция уже активно прорабатывается, ее планируют внедрить в 2025 году, сообщает РИА Новости .

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко отметили, что Минцифры уже работают над услугой. Планируется, что оформление налогового вычета на портале будет доступно для граждан уже в следующем году.

Сейчас на «Госуслугах» заканчивают разработку возможностей для получения социальных вычетов — это здоровье, спорт, образование, недвижимость, в том числе речь идет о вычете за ипотеку.

Ранее замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов заявил, что дети от 14 лет должны регистрироваться в соцсетях через «Госуслуги». По его словам, сами соцсети должны нести ответственность за верификацию своих пользователей и бороться с попытками обойти ограничения.