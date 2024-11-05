Милонов поддержал идею регистрации детей в соцсетях через «Госуслуги»

Необходимо, чтобы дети после 14 лет регистрировались в социальных сетях через аккаунт в «Госуслугах», сообщил корреспонденту РИАМО замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов.

«Регистрироваться будут по паспорту, у нас есть прекрасная система аутентификации на „Госуслугах“. То есть пользователя российских соцсетей можно верифицировать через аккаунт на „Госуслугах“, который привязан к уникальному номеру паспорта. Так можно понять, что это настоящий человек», — объяснил Милонов.

Народный избранник добавил, что сами социальные сети должны нести ответственность за верификацию своих пользователей и бороться с попытками обойти ограничения.

Ранее президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков выступил с инициативой запретить детям до 14 лет доступ к соцсетям.