В России предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям

Президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков выступил с инициативой запретить детям до 14 лет доступ к соцсетям, пишут « Известия ».

Соответствующее письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В тексте документа отмечается, что со стороны российского бизнеса в ассоциацию на запрещенный контент в соцсетях, а также на отсутствие правового регулирования доступа детей на эти площадки.

На сегодня в Сети действует более десяти тысяч различных сайтов террористической направленности. Кроме того, несут угрозу для детей и подростков закрытые сообщества и так называемые группы смерти.

В организации предложили обязать платформы внедрить регистрацию пользователей только при помощи предоставления фотографии паспорта.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор теперь ведет перечень блогов и каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков. Ведомству нужно предоставить сведения о владельце канала. Кроме того, владельцев мессенджеров обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков, если нет его согласия на это. Данная мера направлена против мошенников.