В РФ начали действовать нормы о маркировке публичных каналов в Сети

Роскомнадзор теперь ведет перечень блогов и каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков. Ведомству нужно предоставить сведения о владельце канала, сообщается на сайте Госдумы.

Кроме того, владельцев мессенджеров обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков, если нет его согласия на это. Данная мера направлена против мошенников.

Предоставить сведения и контактные данные о владельце канала можно через портал «Госуслуги», сайт Роскомнадзора, с помощью чат-бота в соцсети.

После того, как канал будет включен в реестр, ему добавят специальный знак и уникальную ссылку, по которой пользователь может проверить, действительно ли канал есть в официальном списке.

Кроме того, включение в перечень дает каналам возможность размещать у себя рекламу отечественных компаний и принимать донаты (пожертвования) от пользователей. В противном случае паблик не сможет этого делать, и еще нельзя будет репостить из него сообщения.