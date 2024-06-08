На «Госуслугах» изменят процедуру оформления микрозаймов

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство изменит порядок оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) через «Госуслуги». Это позволит прекратить вывод средств мошенниками с помощью чужих учетных записей, сообщает РБК .

«От учетки „Госуслуг“ можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дропера, подставное лицо», — рассказал министр на ПМЭФ-2024.

Глава Минцифры добавил, что обсуждал данный вопрос с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. После закрытия опции получить кредит с помощью госуслуг сможет только обратившееся лицо.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый вариант обмана по одной из наиболее известных схем — «безопасный счет». Теперь объектом внимания стали участники СВО и их близкие родственники.