Мошенники применяют новую схему обмана военнослужащих СВО и их родственников

Мошенники придумали новый вариант обмана по одной из наиболее известных схем — «безопасный счет». Теперь объектом внимания стали военнослужащие и их близкие родственники. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Как сообщает ГУ Банка России по ЦФО, путем звонков или писем мошенники уведомляют своих потенциальных жертв о том, что единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей, которая причитается военным в соответствии с указом президента РФ, будет удержана из денежного довольствия. Удержание, по словам мошенников, может быть осуществлено из-за дисциплинарных нарушений или невыполнения служебных обязанностей в зоне СВО.

Для большей убедительности злоумышленники направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России. Чтобы избежать списания денег и сохранить средства, мошенники предлагают перевести все накопления с карты на «безопасный счет», а затем средства обещают вернуть. Однако, получив обманным путем деньги жертвы, телефонные аферисты исчезают.

Не реагируйте на подозрительные сообщения и письма, а также прерывайте телефонные разговоры, если они вызывают подозрения. Важно помнить, что не существует безопасных или специальных счетов. Мошенники указывают реквизиты счета, который на самом деле принадлежат им.

Если у вас возникли вопросы по финансовым операциям, лучше всего обратиться в банк по телефону, указанному на его сайте или на обратной стороне банковской карты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.