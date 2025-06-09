На форуме ЦИПР-2025 обсудили вопросы экологического мониторинга

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде были представлены промежуточные итоги разработки государственной информационной системы «Экомониторинг». Этот проект направлен на интеграцию данных о качестве воздуха, водных ресурсов, лесного фонда, недр, биоразнообразия и объектов негативного воздействия на единой платформе для оперативного принятия решений и общественного контроля. Организацию сессии по экологическому мониторингу поддержали эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«ФГИС „Экомониторинг“ предложит удобный и прозрачный доступ к информации об экологической обстановке в России — от промышленных выбросов до состояния лесов и водных ресурсов. Федеральные, региональные и местные органы власти смогут быстро реагировать на экологические инциденты и выстраивать стратегическое управление природоохранной деятельностью. Предприятия получат данные для оценки инвестиционной привлекательности территорий и контроля собственного воздействия, а граждане и экодвижения — инструменты общественного мониторинга и подачи обращений. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий, включающих искусственный интеллект для обработки больших объемов данных», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Система «Экомониторинг» разрабатывается на базе платформы «ГосТех» и включит 16 видов госмониторинга, а также семь дополнительных направлений, объединенных в 19 модулей. Уже завершен модуль «Воздух», который охватывает более 450 населенных пунктов. Все необходимые нормативные акты подписаны, а государственный контракт на создание системы заключен.

В мероприятии приняли участие представители регионов, успешно внедряющих системы наблюдения за ключевыми экологическими показателями (качество воздуха, лесные пожары, паводки), а также компании — разработчики технологий экологического мониторинга.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента от 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый федеральный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает переход к экономике замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и использование не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.