сегодня в 12:50

На финишной прямой капремонт дошкольного отделения Лицея № 4 в Королеве

В микрорайоне Юбилейный Королева завершается капитальный ремонт дошкольного отделения Лицея № 4. На объекте завершаются общестроительные работы, ведется пусконаладка инженерных сетей, поставка мебели. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«Строители завершают отделочные работы, ведут пусконаладку инженерных систем, системы видеонаблюдения, завершают благоустройство прилегающей территории. В здание уже подано тепло, ведется поставка мебели», — уточняется в сообщении.

На площадке задействовано 48 рабочих и 3 единицы техники.

В рамках капремонта утеплен фасад здания, заменена кровля, все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, отремонтированы внутренние помещения, модернизирован пищеблок.

Общая площадь здания 1995,2 кв. м. Детский сад рассчитан на 240 мест.

Завершить все работы и подготовить дошкольное учреждение к открытию планируется до конца года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.