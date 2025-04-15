На ферме Волоколамска выпекают куличи и готовят пасхальные органические десерты

Уже в воскресенье, 20 апреля, православные христиане отметят один из главных православных праздников — Пасху. Хлебопекарные комбинаты работают во всю мощь, производя традиционное лакомство — пасхальный кулич. К празднику готовятся и в региональных хозяйствах — в выпечке задействованы и локальные хлебопекарни. Так, на ферме «М2 Шульгино» под Волоколамском приготовят около 600 куличей, в состав которых входят органические яйца, сливочное масло и молоко собственного производства, а также отборная мука, цукаты и изюм. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Из вышеперечисленных ингредиентов замешивается крепкое тесто, которое после замеса остается на брожение на пару часов. Поднимается оно медленно и естественно, формируя особую структуру мякиша кулича. Бисквит пропитывается ромом, аромат выпечке добавляют апельсиновые цукаты, изюм, кардамон и цедра лимона. Верх пасхального кекса украшен сахарной помадкой и вяленым ананасом. В ассортименте производителя представлен и традиционный творожный десерт «Пасха» трех видов — на топленом молоке, с ванилью и шоколадной крошкой, а также итальянская выпечка панеттоне «Пасхальная голубка» с миндальной корочкой, темным шоколадом и апельсиновыми цукатами.

Более 100 региональных производителей хлебопекарной продукции производители испекут около 700 тонн пасхальной выпечки, среди них и крупные предприятия: Холдинг «Коломенский», АО «Егорьевский Хлебокомбинат», ООО «Зарайский хлебокомбинат», АО «Коломнахлебпром», ОАО «Электростальхлеб», ООО «Эко-меню» под маркой «У Палыча», ЗАО «Дедовский хлеб», ООО «Хлеб Сабурово», ООО «Калининградхлеб» в Королеве, АО «Ореховохлеб».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхозпроизводителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.