сегодня в 02:18

На акции протеста в Буэнос-Айресе задержали 14 человек

На акции в центре Буэнос-Айреса в Аргентине задержали 14 человек, шесть человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Nacion.

«За время демонстрации было задержано 14 человек», — говорится в сообщении.

12 марта в центре Буэнос-Айреса у здания конгресса прошла акция протеста, в которой участвовали пенсионеры, недовольные уровнем жизни. Также на акцию пришли болельщики из многих футбольных клубов страны. Всего собралось около 2 тыс. человек.

Ранее антивоенный митинг состоялся в центре Парижа. Французы выразили протест против намерений президента Эммануэля Макрона направить военнослужащих своей страны на Украину.