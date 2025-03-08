В Париже состоялась акция против отправки военных на Украину

Антивоенный митинг состоялся в центре Парижа. Французы выразили протест против намерений президента Эммануэля Макрона направить военнослужащих своей страны на Украину, сообщает ТАСС .

8 марта у стен знаменитого Лувра на площади Пале-Рояль собрались несколько сотен демонстрантов. Участники акции активно выступали против вступления Украины в Североатлантический альянс, а также решительно осуждали планы по поставкам вооружения и отправке французских военных в эту страну.

Протестующие активно выражали свою позицию, громко скандируя антивоенные лозунги. Масштабная демонстрация показала серьезное несогласие французского общества с политикой своего правительства.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой политики Евросоюза и президента Макрона. По его мнению, европейские лидеры используют украинский конфликт как инструмент для достижения собственных целей, а именно — усиления военной мощи ЕС и централизации власти в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что после приостановки военной помощи со стороны Вашингтона Европа пытается возместить пробелы в информировании Киева, однако все равно не может полноценно заменить США в сборе разведданных для Вооруженных сил Украины.