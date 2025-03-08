Европа не сможет полноценно заменить США для Украины в вопросе разведданных

После того как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает оказание военной помощи Украине, Европа всячески пытается заменить Америку, однако на должном уровне у нее никогда не получится возместить утрату той информации, которую получал Киев, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

«Я не уверен, что европейские страны действительно могут заполнить эту брешь», — приводит Politico слова неназванного европейского чиновника, который отвечает на вопрос, сможет ли Европа заменить США в передаче Киеву разведданных.

Великобритания, Франция и Германия, которых считают странами-«тяжеловесами» в НАТО, могут только частично заменить США в передаче данных, но этого все равно недостаточно. У этих стран нет достаточных ресурсов, чтобы оказывать Киеву равносильную помощь.

Ранее США сообщили, что остановили военную помощь Киеву. Кроме передачи денег, ракет и другой техники, Америка также перестала поставлять разведанные, а также запретили Великобритании передавать эту информацию Киеву.

Ряд экспертов считают, что военная помощь со стороны США снова может возобновиться после того, как с Киевом подпишут сделку по редкоземельным металлам, которая сорвалась из-за перепалки в Белом доме еще 28 февраля.