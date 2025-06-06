«Мы уничтожили тысячи боевиков»: ЧВК «Вагнер» уходит из Мали

ЧВК «Вагнер» объявила о завершении миссии в Мали

Российская частная военная компания «Вагнер» завершила свою миссию и покидает Республику Мали, расположенную в Западной Африке.

«Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население», — говорится в сообщении близкого к ЧВК Telegram-канала «Разгрузка Вагнера».

Бойцы ЧВК оказали помощь малийским патриотам в создании сильной и дисциплинированной армии, которая способна защитить родную землю.

Кроме того, завершена основная миссия «Вагнера» в Мали. Теперь все региональные столицы вернулись под контроль законной власти.

Ранее стало известно, что группа компаний «Конкорд», ранее принадлежавшая погибшему бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, завершила продажу своих фабрик и закрывает производственное подразделение.