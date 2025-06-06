«Мы уничтожили тысячи боевиков»: ЧВК «Вагнер» уходит из Мали
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Российская частная военная компания «Вагнер» завершила свою миссию и покидает Республику Мали, расположенную в Западной Африке.
«Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население», — говорится в сообщении близкого к ЧВК Telegram-канала «Разгрузка Вагнера».
Бойцы ЧВК оказали помощь малийским патриотам в создании сильной и дисциплинированной армии, которая способна защитить родную землю.
Кроме того, завершена основная миссия «Вагнера» в Мали. Теперь все региональные столицы вернулись под контроль законной власти.
Ранее стало известно, что группа компаний «Конкорд», ранее принадлежавшая погибшему бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, завершила продажу своих фабрик и закрывает производственное подразделение.