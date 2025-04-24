«Конкорд» Пригожина распродает активы после потери контрактов с армией

Группа компаний «Конкорд», ранее принадлежавшая погибшему бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, завершила продажу своих фабрик и закрывает производственное подразделение, сообщает «Коммерсант» .

Как следует из бухгалтерской отчетности, ГК «Конкорд» реализовала все основные активы, включая последнюю фабрику-кухню в Новой Москве мощностью 150 т готовой продукции в сутки. Новым владельцем производства стали структуры, связанные с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Сделка проводилась через ООО «Комбинат питания», которым владеет Намик Биньягуев.

Ранее ГК закрыла обособленные подразделения в поселке Янино Ленобласти и на улице Черняховского на севере столицы.

В результате распродажи активов в 2024 году компания получила 1,7 млрд рублей выручки, а ее чистая прибыль выросла в 6 раз — до 2 млрд рублей. После потери контракта на поставку питания российской армии и гибели Пригожина «Конкорд» полностью свернул пищевое производство.