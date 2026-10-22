«Мы как семья»: эксперт ответила, что скрывается за этой фразой работодателя

Эксперт предложила отличать человеческое отношение к работникам от давления через чувство долга. На удаленных вахтах люди сближаются благодаря совместному опыту и доверию. Проблема возникает, когда руководство требует бесплатно задерживаться, терпеть задержки зарплаты или брать чужие обязанности.

По ее словам, сотрудникам нужны понятные условия: оплата, график, руководитель и меры безопасности. В работе с тяжелой техникой усталость напрямую ведет к авариям. Руководитель должен организовать процессы, а не компенсировать ошибки управления самоотверженностью команды.

«Нельзя перекладывать на наемных работников предпринимательские риски. Собственник может пахать без выходных, потому что он строит свой актив и работает на будущую прибыль. Сотрудник не имеет такой доли в капитале, поэтому требовать от него аналогичной жертвенности просто некорректно. Хотите вовлеченности — подкрепляйте ее деньгами, условиями и полномочиями, а не эмоциональными лозунгами», — отметила Бушуева.

Она также предостерегла от модели, в которой начальник играет роль родителя, а сотрудник — послушного ребенка: бизнесу нужны профессионалы, способные спорить и заявлять о небезопасных условиях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.