МВД РФ объявило в розыск Екатерину Шульман*

Российское министерство внутренних дел объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

Известно, что Шульман* ищут в связи со статьей уголовного кодекса.

Подробности не приводятся.

Ранее на Шульман* составили протокол по статье 20.33 КоАП России (участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации).

*Признана в России иностранным агентом.