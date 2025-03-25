МВД РФ объявило в розыск Екатерину Шульман*
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Российское министерство внутренних дел объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.
Известно, что Шульман* ищут в связи со статьей уголовного кодекса.
Подробности не приводятся.
Ранее на Шульман* составили протокол по статье 20.33 КоАП России (участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации).
*Признана в России иностранным агентом.