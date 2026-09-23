Представитель «Яндекса» Болховитянов: ИИ не должен заменять мышление человека

Директор по работе с органами государственной власти «Яндекса» Александр Болховитянов заявил, что ИИ помогает анализировать данные, но окончательное решение должен принимать человек, сообщает rosbalt.ru .

В интервью на Международном фестивале молодежи Болховитянов отметил, что искусственный интеллект берет на себя прежде всего рутинные задачи: массовый анализ данных и подготовку документов. Поэтому специалистам важно сохранять критическое мышление и профессиональную экспертизу.

Для обучения больших языковых моделей нужны тренеры ИИ, способные давать точные ответы на основе знаний в разных областях — от инженерии и строительства до культуры. По словам Болховитянова, такие специалисты должны уметь кратко и ясно излагать сложную информацию.

«Яндекс» готовит кадры в Школе анализа данных, а также предлагает практики и стажировки. Среди приоритетов компании — развитие Алисы AI, собственных моделей и сервисов на их основе.

Алиса AI уже подбирает модель под запрос: для сложных задач она подключает режим «Эксперт». В разделе «Для учебы» пользователи могут готовиться к ЕГЭ по математике.

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