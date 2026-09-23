Космонавт Кирилл Песков полчаса не мог уйти с газона после возвращения на Землю

После почти пяти месяцев на орбите космонавт Кирилл Песков полчаса не мог отойти от пригорка с газоном: ему хотелось снова почувствовать земную гравитацию, сообщает properm.ru .

Герой России, летчик-космонавт Кирилл Песков рассказал об этом на встрече в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. В разговоре с «Росбалтом» он пояснил, что решил стать космонавтом после первого открытого набора в отряд. Семья его решение не поддержала.

Песков также опроверг представление о панике во время запуска. По его мнению, поездка за рулем автомобиля связана с большими реальными угрозами. А после возвращения с орбиты ему захотелось вновь почувствовать подъем и спуск по склону.

«Я захотел просто почувствовать подъем в горку, спуск с горки. И минут 30 меня оттуда не могли утащить», — рассказал Песков.

Своим главным открытием на Международной космической станции он назвал легкость общения. Космонавту было одинаково комфортно работать с российскими коллегами и иностранными астронавтами.

«Продолжайте мечтать, несмотря ни на что. Главное — найти то, что тебе интересно. Если ты это найдешь, то это и будет твой космос», — обратился Песков к молодежи.

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