Выдача ипотеки в России выросла в августе на 9% по объему
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В августе 2026 года россияне оформили 94,59 тыс. ипотечных кредитов на 397,82 млрд руб. После июльского спада выдача вновь выросла, сообщает «РБК Недвижимость».
По данным Объединенного кредитного бюро, за месяц число выданных ипотечных кредитов выросло на 4%, а их объем — на 9%. По сравнению с августом 2025 года число кредитов увеличилось на 5%, но сумма выдачи почти не изменилась. Статистика охватывает льготные и рыночные программы.
Среди 20 регионов с наибольшим объемом выдачи самый заметный месячный рост показали Свердловская и Ленинградская области: на 20%, до 13,9 млрд и 5,71 млрд руб. соответственно. В Московской области объем вырос на 16%, до 31,92 млрд руб. В Москве он увеличился на 7%, до 48,57 млрд руб., в Санкт-Петербурге — на 11%, до 23,52 млрд руб.
Снижение среди регионов первой двадцатки зафиксировали только в Ростовской области, Приморском крае и Якутии. Оно не превысило 2–3%.
Рост рынка в первую очередь связан с льготной ипотекой: за месяц объем выдачи по действующим программам господдержки увеличился на 22%, а в пяти регионах с крупнейшими объемами — вплоть до 36%. Доля льготных кредитов превысила половину общего объема выдачи. При этом доля ипотеки на покупку новостроек осталась на уровне пятилетнего минимума.
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