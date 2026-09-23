Выдача ипотеки в России выросла в августе на 9% по объему

В августе 2026 года россияне оформили 94,59 тыс. ипотечных кредитов на 397,82 млрд руб. После июльского спада выдача вновь выросла, сообщает «РБК Недвижимость» .

По данным Объединенного кредитного бюро, за месяц число выданных ипотечных кредитов выросло на 4%, а их объем — на 9%. По сравнению с августом 2025 года число кредитов увеличилось на 5%, но сумма выдачи почти не изменилась. Статистика охватывает льготные и рыночные программы.

Среди 20 регионов с наибольшим объемом выдачи самый заметный месячный рост показали Свердловская и Ленинградская области: на 20%, до 13,9 млрд и 5,71 млрд руб. соответственно. В Московской области объем вырос на 16%, до 31,92 млрд руб. В Москве он увеличился на 7%, до 48,57 млрд руб., в Санкт-Петербурге — на 11%, до 23,52 млрд руб.

Снижение среди регионов первой двадцатки зафиксировали только в Ростовской области, Приморском крае и Якутии. Оно не превысило 2–3%.

Рост рынка в первую очередь связан с льготной ипотекой: за месяц объем выдачи по действующим программам господдержки увеличился на 22%, а в пяти регионах с крупнейшими объемами — вплоть до 36%. Доля льготных кредитов превысила половину общего объема выдачи. При этом доля ипотеки на покупку новостроек осталась на уровне пятилетнего минимума.

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