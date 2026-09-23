В Москве планируют ввести 436 тыс. кв. м штаб-квартир в 2027–2031 годах

В 2027–2031 годах в Москве планируют ввести 436 тыс. кв. м штаб-квартир — более чем вдвое меньше, чем за предыдущие пять лет, сообщает «РБК Недвижимость» .

По оценке Ricci, в 2027–2031 годах в Москве заявлены к вводу 972 тыс. кв. м офисов, строящихся под нужды компаний. Это почти на 10% меньше, чем за предыдущие пять лет. На штаб-квартиры придется 45% площади, или 436 тыс. кв. м. Остальные 536 тыс. кв. м компании строят для иных собственных нужд.

Среди проектов — штаб-квартира Wildberries and Russ в «Москва-Сити» площадью 130 тыс. кв. м и офис МТС в «Система-Сити» площадью 80 тыс. кв. м. Оба объекта планируют ввести в 2030 году. Штаб-квартиру «Газпромбанк лизинг» площадью около 31 тыс. кв. м в «Коллекции Лужники» заявили на 2027 год.

В 2022–2026 годах компании ввели 1,1 млн кв. м таких офисов — вдвое больше, чем в 2017–2021 годах. На штаб-квартиры пришлось 91% этого объема, или около 1 млн кв. м. Аналитики связывают снижение их доли в будущих проектах с тем, что многие крупные компании решили вопрос размещения головных офисов в 2024–2025 годах.

«Стоит учитывать, что объем будущих штаб-квартир может вырасти: проектируемые объекты с дальним сроком ввода могут быть впоследствии законтрактованы под головные офисы», — уточнили в Ricci.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.