МВД предлагает отказывать в выдаче лица по запросу другой страны

МВД России подготовило законопроект, который регламентирует отказ в выдаче лица, получившего статус беженца в РФ, по запросу иностранного государства, сообщает ТАСС .

Проект предполагает запрет на выдачу по запросу другой страны иностранцев, получивших любое убежище в России. Это касается людей, которым предоставлены статус беженца, временное убежище или политическое убежище.

Поправки вносятся в статью 464 УПК РФ. Сейчас пунктом 2 части 1 данной статьи предусмотрен отказ в выдаче лица по запросу иностранного государства, если ему предоставлено убежище в России исключительно в связи с возможностью преследования в данном государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной соцгруппе или по политическим убеждениям.

В МВД предлагают расширить эту норму, чтобы она распространялась на лиц, получивших все виды убежища в РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу по запросу иностранного государства иностранцев, служащих в ВС РФ.

