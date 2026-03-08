Путин подписал закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий экстрадицию в иностранные государства для привлечения к уголовной ответственности лиц, не являющихся гражданами России, которые служат или служили по контракту в Вооруженных Силах РФ и принимали участие в боевых операциях в их составе. Текст закона обнародован на сайте официального опубликования правовой информации .

Данная законодательная инициатива была предложена на рассмотрение Государственной Думы Правительством РФ. Поправки вносятся в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Указанный закон расширяет список причин для отказа в передаче лица другому государству в целях уголовного преследования или приведения в исполнение вынесенного приговора.

В этот перечень добавляется положение о запросе, касающемся иностранного гражданина или лица без гражданства, который в настоящий момент или ранее проходил контрактную службу в ВС РФ либо других войсках и формированиях страны и был задействован в боевых действиях в составе российских вооруженных формирований.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.