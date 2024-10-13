МВД объявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в снег

Два уголовных дела возбудили в отношении известного российского блогера Сергея Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб. МВД объявило мужчину в розыск, сообщает Baza .

Следователи возбудили уголовные дела по статье 111 К РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В начале января текущего года Косенко на своей странице в Instagram* опубликовал видеоролик, на котором бросил своего двухмесячного сына Лео в гигантский сугроб. После гнева подписчиков Блогер утверждал, что бросил в снег не своего сына, а лишь куклу, но ему никто не поверил.

Позднее Косенко публично извинился перед подписчиками за свой поступок, однако председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести дело на блогера, кинувшего в снег новорожденного.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.