МВД объявило в федеральный розыск Илью Яшина*

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск российского оппозиционера и активиста Илью Яшина* по уголовной статье, сообщает ТАСС .

Карточка Яшина* есть в базе розыска МВД. Но по какой именно статье разыскивается мужчина, не уточняется.

Ранее СМИ писали, что сам Яшин* предположил, что на него «тихо возбудили уголовное дело, чтобы арестовать в аэропорту, если вдруг он вернется в РФ».

В августе активист был помилован. Его освободили из колонии в рамках обмена. В настоящий момент он находится в Германии.

*признан в РФ иностранным агентом.